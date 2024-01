SM – Sanchez-Arnautovic, errori gravissimi. Marko soffre San Siro? E sul mercato…

Arnautovic e Sanchez hanno totalizzato solo un gol in due nel girone d'andata: troppo poco per le due riserve

L'Inter ha chiuso il girone d'andata con 48 punti sui 57 a disposizione, col miglior attacco, la miglior difesa e una sola sconfitta. Come sottolineato da Sport Mediaset, però, c'è una nota negativa rappresentata dalle alternative in attacco.

Arnautovic e Sanchez, anche ma non solo a causa di infortuni e poco spazio dall'inizio, hanno totalizzato solo un gol in due in campionato.