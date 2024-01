Biasin: “Non va bene far passare che l’Inter sia prima grazie al palazzo. Arnautovic…”

"Che ci sia un contatto è stra-evidente, sarei disonesto, pazzo e falso a non dire che il contatto doveva essere visto. Questo è chiarissimo. Quello che non mi piace e non posso far passare è che questo si è trasformato nella gomitata di Bastoni ma non c'è nessuna gomitata. Questo si è trasformato nel 'palazzo che sta aiutando l'Inter', questo che leggiamo e ascoltiamo. Se il palazzo aiuta l'Inter, mi spiegate perché non fischia fallo su Arnautovic o fischia il rigore al Verona alla fine? Questa cosa non mi va bene, non fate passare che l'Inter è in testa perché qualcuno la spinge. L'Inter ha 48 punti, è in testa per meriti di campo perché offre il calcio migliore d'Italia. Nettamente. Se parliamo di favori all'Inter, parliamo anche di quando l'Inter è stata sfavorita"