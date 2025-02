Minuto 86 di Fiorentina-Inter: cross dalla sinistra di Dimarco, sponda aerea di Lautaro, Arnautovic si ritrova tutto solo a tu per tu con De Gea. L'attaccante austriaco, però, manca clamorosamente l'impatto con il pallone, sprecando una grandissima occasione per provare quanto meno a riaprire il match. Un errore che è un po' lo specchio delle difficoltà, psicologiche prima ancora che tecniche, che l'ex Bologna sta attraversando dal momento del suo ritorno a Milano. E che segna, forse in maniera definitiva, la fine della sua esperienza in nerazzurro.

I numeri non mentono

Tornato all'Inter nell'estate del 2023, dopo essere transitato per Appiano Gentile senza lasciare il segno nella stagione del Triplete, Arnautovic non è riuscito a dare il contributo che sia lui che la dirigenza speravano. I numeri, dopo tutto, lasciano poco spazio alle interpretazioni: 48 presenze, 9 gol. A questo bisogna aggiungere infortuni e prestazioni opache che non gli hanno mai permesso di diventare un'alternativa reale a Lautaro e Thuram. Quest'anno, oltretutto, il suo rendimento sembra essere ulteriormente calato: solo 2 reti, uno in Champions League e uno in Coppa Italia. Troppo, troppo poco.