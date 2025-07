"Dopo la fine della scorsa stagione sono volato in vacanza. Mio fratello mi ha detto che c'erano diverse offerte, ma volevo solo stare in pace. La stagione è stata lunga, ho dovuto staccare la spina. Ma poi squillò il telefono, ero a Milano quando mio fratello mi disse: 'Zvezdan Terzić ha chiamato'. Risposi subito: 'Ok, parliamo con lui'. E un'ora dopo tutto era chiaro! Tre ore dopo, mio fratello disse: 'Lunedì voli a Belgrado'. È stato davvero tutto molto veloce!".

"Questo è sempre stato il mio sogno: venire qui. Ora sono qui e sono felicissimo. Non sono venuto per parlare davanti alle telecamere, ma per mostrare in piazza quello che posso fare. Non vedo l'ora di allenarmi con la squadra. Qui possiamo fare grandi cose".