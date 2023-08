Marko Arnautovic gioca dall'inizio in Coppa Italia. Lo aveva annunciato ieri Thiago Motta e così è: l'attaccante è in campo dal 1' in Bologna-Cesena. In questo momento è in cima alla lista dell'Inter per rinforzare il reparto avanzato di Simone Inzaghi. Arna dunque gioca, in attesa di novità sul suo futuro: lui vorrebbe l'Inter, ma il Bologna al momento fa muro.