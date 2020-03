Arsenal, le richieste economiche di Aubameyang spaventano: in estate sarà addio. L’Inter…

In casa Arsenal continua a tener banco il futuro di Pierre-Emerick Aubameyang: l’attaccante gabonese, in scadenza di contratto nel giugno 2021, non ha ancora raggiunto un accordo con i Gunners per il rinnovo, e le sue richieste economiche al momento sono molto lontane dalla proposta del club inglese. L’ex Borussia Dortmund, secondo il Daily Mail, vuole portare il suo stipendio a 300.000 sterline a settimane (circa 18 milioni di euro a stagione), mentre i londinesi non vorrebbero andare oltre le 200.000 sterline a settimana (12 milioni a stagione).

Una differenza importante, che sembra preludere a una cessione in estate nonostante i tentativi di Arteta di trattenerlo all’Emirates Stadium: tante le squadre pronte a inserirsi, tra cui l’Inter, a maggior raginoe se dovesse sacrificare Lautaro Martinez.