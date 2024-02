Nel frattempo, intendiamoci bene, senza retorica: impianti da 70 mila spettatori di capienza minima (a cui siamo ci siamo fortunatamente ancorati negli ultimi tempi, dopo dibattiti un po’ folli sugli stadi-salotto) che siano situati a San Donato Milanese o a Rozzano potrebbero vivere 7 giorni alla settimana h 24, come qualcuno favoleggia per produrre cascate di utili? Se la vostra risposta è sì, non conoscete né Milano, né il suo hinterland e nemmeno la periferia e le abitudini dei cittadini. A San Siro, da qualche anno, si arriva in metrò (e in poco più di un’ora a piedi da Piazza del Duomo, provare per credere), si continua a respirare la storia e si vede il calcio come in nessun altro impianto di queste dimensioni. Forse sarebbe il caso di ripensare all’addio e non considerarlo scontato. Con calma: abbiamo come minimo altri quattro stagioni piene da vivere in questo stadio.