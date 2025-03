Qualificazioni Mondiali, Inghilterra-Albania: 2-0. Asllani 90 minuti in campo

Sono iniziate questa sera le prime gare di qualificazione ai Mondiali del 2026 da parte delle Nazionali europee che non sono impegnate in Nations League. Tra queste anche l'Albania (nel girone K) di Kristjan Asllani. È arrivata una sconfitta per la nazionale del centrocampista dell'Inter: ha vinto l'Inghilterra per due a zero. La gara, che si è giocata a Londra, allo stadio di Wembley, è stata decisa da Lewis-Skelly che ha segnato al ventesimo e Kane che ha raddoppiato al settantasettesimo.