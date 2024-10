Il calciatore dell'Inter è con la sua Nazionale in ritiro e oggi non si è allenato con i compagni per un problema muscolare

Dall'Albania arrivano notizie su un infortunio di Kristjan Asllani. Il calciatore, in ritiro con la sua Nazionale per le gare con la Repubblica Ceca e con la Georgia, quest'oggi non si è allenato con il gruppo guidato dal Ct Silvinho. I media albanesi parlano di allenamento differenziato per problemi muscolari. E in serata è arrivata anche la comunicazione ufficiale della Federazione croata che rassicura sulle condizioni dell'interista.