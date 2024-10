Ci sono aggiornamenti da Trigoria in merito alle condizioni fisiche di Stephan El Shaarawy e Paulo Dybala

L'attaccante della Roma Stephan El Shaarawy, uscito nella gara contro il Monza, ha riportato un lieve stiramento al polpaccio. Si proverà a recuperarlo per la gara con l'Inter, alla ripresa della sosta per le nazionali.

Pericolo lesione scongiurato, invece, per Paulo Dybala, non convocato nell'ultima gara di campionato a causa di un problema al flessore che lo aveva fermato già contro l'Athletic Bilbao. C'è fiducia sul recupero per la gara con i nerazzurri.