"Asllani contro il Bologna avrà ancora le chiavi della regia, per quella che sarà per lui la quarta partita consecutiva da titolare. L’ex Empoli in estate aveva garbatamente rifiutato la corte di Fiorentina e Sassuolo, piazze dove sicuramente avrebbe giocato maggiormente, proprio per restare a Milano e “rubare”, allenamento dopo allenamento, i segreti di Calhanoglu, con l’obiettivo di diventare grande con la maglia sognata fin da bambino. A giudicare dalle ultime prestazioni e dalle parole di Inzaghi, per cui è diventato una pedina importante della rosa interista e non più il vice del vice (l’anno scorso aveva davanti, oltre al turco, anche Brozovic) ecco quindi che il percorso del 21 nerazzurro trasuda capacità, abnegazione e fame di arrivare. Sia per evidenti doti innate, che per la voglia di non mollare dopo le difficoltà incontrate, senza dimenticare l’aiuto di quel Calhanoglu lodato sinceramente e preso come punto di riferimento e calciatore al quale ispirarsi", commenta Tuttosport.