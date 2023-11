L’Albania di Asllani qualificata a Euro2024, arrivano i complimenti di Lautaro

L'Albania si è qualificata, per la seconda volta nella sua storia, agli Europei del 2024. In una diretta su Instagram Asllani, centrocampista dell'Inter, ha festeggiato con i suoi compagni questo traguardo arrivato dopo il pari nella partita contro la Moldavia. E mentre era collegato con i suoi follower sono arrivati i complimenti del suo capitano in nerazzurro Lautaro Martinez.