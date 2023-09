Inter, pesa l’assenza di Calhanoglu: Asllani poco supportato. Ma a Empoli toccherà a lui

"Se per un allenatore è necessario buttare i giocatori nella mischia più dura per vedere come ne escono, è anche vero che l’albanese è stato poco supportato dai compagni e non è riuscito a tenere il ritmo impresso dai baschi. Calhanoglu, appiedato da un semplice affaticamento alla coscia sinistra, si allena ancora a parte, quindi domenica nella sua Empoli Asllani potrebbe avere subito l’occasione per rilanciarsi".