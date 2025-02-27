FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora

ultimora

Coppa Italia, il giudice sportivo squalifica Asllani per una giornata. Salta il primo derby

Coppa Italia, il giudice sportivo squalifica Asllani per una giornata. Salta il primo derby - immagine 1
Il centrocampista nerazzurro non sarà a disposizione per la semifinale di andata contro il Milan
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Kristjan Asllani non ci sarà nella semifinale di andata di Coppa Italia contro il Milan in programma il due aprile a San Siro. Il calciatore era diffidato ed è stato squalificato dopo aver subito nella gara contro la Lazio un giallo per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

Coppa Italia, il giudice sportivo squalifica Asllani per una giornata. Salta il primo derby- immagine 2
Getty Images

Dal comunicato del giudice sportivo si apprende che anche Liam Henderson dell'Empoli salterà la semifinale di andata contro il Bologna per i due gialli subiti nella gara contro la Juventus. Ufficializzata anche l'ammonizione per Dumfries che rientra nell'elenco dei giocatori con una prima sanzione che pende sulle loro teste per le prossime gare del torneo.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE
Coppa Italia, il giudice sportivo squalifica Asllani per una giornata. Salta il primo derby- immagine 3
Getty Images

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

DUMFRIES Denzel Justus M (Internazionale)

ESPOSITO Sebastiano (Empoli)

GIGOT Samuel Florent (Lazio)

GOGLICHIDZE Saba (Empoli)

IBRAHIMOVIC Arijon (Lazio)

LOCATELLI Manuel (Juventus)

PELLEGRINI Luca (Lazio)

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

GUENDOUZI OLIE Matteo Elias Kenzo (Lazio)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

ISAKSEN Gustav Tang (Lazio)

(Fonte Lega Calcio Serie A)

Leggi i
commenti
Ultimora: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA