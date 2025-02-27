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PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE
PRIMA SANZIONE
DUMFRIES Denzel Justus M (Internazionale)
ESPOSITO Sebastiano (Empoli)
GIGOT Samuel Florent (Lazio)
GOGLICHIDZE Saba (Empoli)
IBRAHIMOVIC Arijon (Lazio)
LOCATELLI Manuel (Juventus)
PELLEGRINI Luca (Lazio)
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE
PRIMA SANZIONE
GUENDOUZI OLIE Matteo Elias Kenzo (Lazio)
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE
PRIMA SANZIONE
ISAKSEN Gustav Tang (Lazio)
(Fonte Lega Calcio Serie A)
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