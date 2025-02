Il centrocampista nerazzurro non sarà a disposizione per la semifinale di andata contro il Milan

Kristjan Asllani non ci sarà nella semifinale di andata di Coppa Italia contro il Milan in programma il due aprile a San Siro. Il calciatore era diffidato ed è stato squalificato dopo aver subito nella gara contro la Lazio un giallo per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.