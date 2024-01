Asllani alla prima da titolare in campionato: occasione per confermare la sua crescita

Con Calhanoglu squalificato, le chiavi del centrocampo dell'Inter saranno affidate a Kristjan Asllani: per il gioiellino albanese, classe 2002, si tratterà della prima stagionale da titolare in campionato. Una grande occasione per dimostrare il proprio talento, come sottolinea La Gazzetta dello Sport: "Finora l'Inter è stata qualcosa di molto simile a un orologio di lusso, si è mossa sempre al ritmo del ticchettio di Hakan Calhanoglu. Il turco è il respiro stesso della squadra di Inzaghi: se in affanno c'è lui, l'Inter ha il fiato corto; se l'aria entra a pieni polmoni, i nerazzurri volano".