Una trasferta si è trasformata in un incubo per i 57 tifosi dell’Inter Club Prato Nerazzurra

Una trasferta si è trasformata in un incubo per i 57 tifosi dell’Inter Club Prato Nerazzurra, che domenica notte stavano rientrando a casa dopo aver assistito alla partita di campionato tra Inter e Lazio. Come racconta La Nazione, il pullman aveva fatto una sosta all’autogrill di Cantagallo, sull’autostrada A1, per far scendere un socio residente a Bologna. Ma quella che doveva essere una breve fermata si è trasformata in una vera e propria aggressione.