Onana-Calhanoglu-Lautaro, la spina dorsale dell’Inter. Penalty? Ecco la nuova gerarchia

"In partite del genere è rilevante che la squadra abbia una spina dorsale, intesa come carattere e come colonna vertebrale fisica, sull’asse formato dal portiere, dal regista e dall’attaccante più pericoloso. Onana-Calhanoglu-Lautaro è una verticale che funziona. Tra Onana e Lautaro, dirigerà Calhanoglu. Il turco all’Inter ha trovato una seconda vita calcistica come regista, forse neppure lui – ex trequartista - immaginava che si sarebbe impadronito del ruolo con tanta facilità. Calhanoglu dovrà liberarsi da pressioni al limite del bracconaggio e pilotare la squadra verso la metà campo altrui. E poi Lautaro Martinez, ferito dal rigore sbagliato e dalle occasioni perdute a La Spezia. Lautaro ha segnato otto reti in 30 presenze di Champions. Poiché non è da escludersi che la partita si risolva con un rigore o ai rigori, giova ricordare che Onana in carriera ne ha sventati 6 su 32. Non male, in pratica uno ogni 5 virgola qualcosa, anche se in Champions ne ha disinnescato soltanto uno, in Valencia-Ajax (0-3) del 2019", spiega La Gazzetta dello Sport.