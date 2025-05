Presente negli studi di Sky Sport a pochi minuti dal fischio d'inizio di Torino-Inter, Paolo Assogna ha elogiato il lavoro di Simone Inzaghi. "Su Inzaghi voglio mettere in evidenza due aspetti. Intanto le squadre che si mette dietro come le squadre della Premier di cui conosciamo la portata economica. Si mette dietro una squadra ricca come il Bayern Monaco, si mette dietro Barcellona e Real, questa è una impresa clamorosa".

"Se andiamo a vedere quanto ha speso il Psg nelle ultime due sessioni di mercato dove l'Inter ha preso solo parametri zero, arriviamo sopra i 250 milioni. Senza tutto questo l'inter è arrivata in finale. Poi l'altra cosa che mi piace è la presa di responsabilità di Inzaghi. Arriva all'Inter e dice: "Noi proviamo a vincere tutto". Se senti i rappresentanti delle altre società deve vincere tutto Inzgahi. Poi prendono tutti over 30, Lukaku over 30, Morata over 30, anche la Juve ha preso tutti giocatori pronti come Koopmeiners e Nico Gonzales. Tutta gente per fare instant team, non certo per fare i piazzamenti. Se stai a sentire gli altri deve vincere tutto Inzaghi".