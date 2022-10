Gol di Lookman, l’Atalanta stende la Fiorentina e aggancia il Napoli in vetta

L'Atalanta regola 1-0 la Fiorentina e agguanta il Napoli al primo posto in classifica con 20 punti. A decidere l'incontro è la rete di Ademola Lookman al 59', bravo a sfruttare l'assist di Muriel e a servire un comodo tap-in all'ex Leicester, al secondo gol in Serie A. Sei vittorie e due pareggi per l'Atalanta, che resta la miglior difesa del campionato con 3 reti incassate. Terza sconfitta in otto partite per la Fiorentina, undicesima a quota 9.