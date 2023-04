Atalanta, Gasperini: “Fiorentina? Con loro ci contendiamo il ruolo di incognita ma…”

All'antivigilia del posticipo in casa della Fiorentina, Gian Piero Gasperini fa anche il punto sull'infermeria

"Valutiamo la possibilità di recuperare Pasalic dalla distorsione alla caviglia, mentre Koopmeiners si è allenato bene anche nei giorni scorsi e al 90 per cento è convocato. Lookman si è fermato: non sembra una cosa importante, ma lunedì non c'è".

All'antivigilia del posticipo in casa della Fiorentina, Gian Piero Gasperini fa il punto sull'infermeria: "Se Mario non recupera, in mezzo ho alternative come avanzare Scalvini o spostare Maehle dalla fascia - prosegue il tecnico nerazzurro -. Ruggeri, invece, purtroppo, ha uno strappo al bicipite femorale sinistro e non recupererà se non forse per il finale di campionato".

Il tecnico nerazzurro sembra comunque avere pronte le alternative: "Sulle fasce aggreghiamo Bernasconi dalla Primavera, ha una buona corsa e buon piede. In attacco abbiamo tante soluzioni, tra Hojlund, Zapata, Muriel e Boga". Coi viola è una specie di crocevia: "Abbiamo un vantaggio di 7 punti ed è un merito contro una squadra in forte crescita, praticamente finalista in Coppa Italia e in lizza per la Conference League - chiude Gasperini -. Ci conosciamo bene reciprocamente, per noi la Fiorentina è un metro di paragone al di là delle grandi big perché ci contendiamo il ruolo di settima incognita".