Atalanta, Gosens eguaglia Materazzi: ecco l’ultimo record del difensore

Con il gol segnato contro il Sassuolo il difensore è entrato nella storia del suo club

Il gol di questo pomeriggio di Robin Gosens in Sassuolo-Atalanta rischia di rinviare la festa scudetto dell'Inter, ma è già nella storia per un altro motivo. Il tedesco con cittadinanza olandese dell'Atalanta è il primo difensore del club bergamasco ad andare in doppia cifra in un singolo campionato, come riporta Opta. L'ultimo difensore, nel computo generale, a riuscirci in Serie A fu Marco Materazzi nella stagione 2006/07.