Atalanta-Inter, che scontri a centrocampo. Sarà sfida tra cervelloni: Koopmeiners vs Calhanoglu

"Koopmeiners è il capitano della Dea, anche senza fascia. Governa lui, per costituzione d’anima. La mediana di Gasperini ha tre teste come il Cerbero: Koop, De Roon ed Ederson, che si scambiano posizioni e funzioni, sono una cosa sola. Ma Koopmeiners è la testa che comanda, spalmato in ogni zona del campo. Lo dimostrano i 21 cross, più del doppio del secondo (Calha, 10). Gasp lo allarga volentieri in fascia. Nessuno dei quattro cervelloni a convegno è tuttocampista come lui, nessuno ha dati virtuosi come i suoi in costruzione. Koop è primo per gol (3, come Chala), assist (2), occasioni create (21), dribbling (7 come Locatelli), tocchi in area avversaria: 27, più del doppio del secondo (Calha, 13). Ma non significa che si dedichi a una fase sola, perché a suo carico risultano anche 43 palloni recuperati e 15 falli spesi", analizza La Gazzetta dello Sport.