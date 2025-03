Annullata all'attaccante nerazzurro la rete del due a zero per un fallo precedente sul giocatore dell'Atalanta. L'opinione dell'esperto arbitrale di DAZN

Luca Marelli ha commentato su DAZN la decisione dell'arbitro Massa di annullare un gol di Lautaro perché aveva fischiato, prima che il capitano dell'Inter colpisse la palla e segnasse la rete del due a zero, un suo fallo in area su Djimsiti.

«Sicuramente ha punito la spinta di Lautaro a Djimsiti, l'arbitro si è posizionato lì. Effettivamente Lautaro non ha guardato per lungo tempo il pallone, ha cercato l'avversario. Il contatto è abbastanza marginale ma è una valutazione da campo e il Var non è intervenuto per questo. Perché la valutazione dell'intensità del contatto era di interpretazione dell'arbitro che era in controllo dell'azione», la valutazione dell'esperto arbitrale di DAZN.