Atalanta-Inter di domenica sera è terminata 2-0 per la squadra di Simone Inzaghi, con però due cartellini rossi in campo (a Ederson e Bastoni) e uno in panchina: Gian Piero Gasperini è stato infatti espulso per proteste dall'arbitro Massa. DAZN ha mostrato, nella sua rubrica Bordo CAM, il perché dell'allontanamento del tecnico della Dea.