Serie A, de Roon pareggia in extremis: è 2-2 tra Atalanta e Lazio

Pareggio interno per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini: finisce 2-2 il match contro la Lazio valido per la 12a giornata di Serie A

Pareggio interno per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini: finisce 2-2 il match contro la Lazio. Aveva sbloccato il match nel primo tempo Pedro per gli ospiti, poi il pari di Duvan Zapata prima del 45’. Nella ripresa, prima la rete di Ciro Immobile e poi il pari in extremis di de Roon. Atalanta che sale a quota 19 punti, Lazio a 18