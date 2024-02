Ademola Lookman resterà un punto interrogativo fino all'ultimo, ovvero fino alle convocazioni previste per l'ora di pranzo di domenica, nell'Atalanta attesa dal Milan a San Siro nella partita serale della 26ma giornata di serie A. Per la terza sessione consecutiva a Zingonia, infatti, l'attaccante nigeriano, rientrato la settimana scorsa dagli impegni in Coppa d'Africa con una distorsione alla caviglia sinistra, ha lavorato da solo ma non ancora sul campo.