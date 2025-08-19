Dopo 15 giorni di allontanamento volontario da società e squadra, Ademola Lookman ha ricominciato ad allenarsi a Zingonia

Dopo 15 giorni di allontanamento volontario da società e squadra, Ademola Lookman ha ricominciato ad allenarsi nella sede dell'Atalanta a Zingonia, seppur a titolo individuale.

L'attaccante nigeriano, che stamattina si è rimesso a disposizione in occasione della ripresa del lavoro, è teoricamente convocabile dall'allenatore Ivan Juric per l'esordio domenicale in campionato col Pisa. In questi giorni lo staff nerazzurro ne testerà lo stato di forma. Lookman nelle ultime due settimane dovrebbe essersi allenato da solo tra Portogallo e Londra.