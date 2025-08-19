FC Inter 1908
Atalanta, Lookman torna a Zingonia: allenamento individuale per il nigeriano

Dopo 15 giorni di allontanamento volontario da società e squadra, Ademola Lookman ha ricominciato ad allenarsi a Zingonia
Marco Macca Redattore 

Dopo 15 giorni di allontanamento volontario da società e squadra, Ademola Lookman ha ricominciato ad allenarsi nella sede dell'Atalanta a Zingonia, seppur a titolo individuale.

L'attaccante nigeriano, che stamattina si è rimesso a disposizione in occasione della ripresa del lavoro, è teoricamente convocabile dall'allenatore Ivan Juric per l'esordio domenicale in campionato col Pisa. In questi giorni lo staff nerazzurro ne testerà lo stato di forma. Lookman nelle ultime due settimane dovrebbe essersi allenato da solo tra Portogallo e Londra.

Prima della rottura dei rapporti per la volontà dichiarata di essere ceduto all'Inter, il Pallone d'Oro d'Africa non si era praticamente mai allenato col resto della squadra a causa di uno stiramento al polpaccio sinistro, che dovrebbe essere superato.

(ANSA)

