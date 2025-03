Cresce l'attesa per quello che sarà il big match della 29esima giornata di Serie A. In un Gewiss Stadium che si preannuncia caldissimo, l'Atalanta sfiderà l'Inter. Occasione ghiotta per i bergamaschi che con una vittoria aggancerebbero proprio i nerazzurri. "Sarà una giornata già di per sé storica per i nerazzurri (bergamaschi), perché non era mai accaduto in quasi centodiciotto anni dalla sua fondazione che la squadra lottasse per la conquista del titolo a due mesi dalla fine del campionato. Per agganciare la capolista c’è un solo risultato da centrare: quella vittoria che in Serie A, in casa, manca da quasi tre mesi, dal 22 dicembre contro l’Empoli", sottolinea il Corriere di Bergamo.