I tifosi dell’Atalanta ci credono: “Ago e filo nel cassetto per cucirlo sul petto”

I tifosi dell'Atalantahanno caricato la squadra già alla vigilia della sfida con l'Inter. Si sono ritrovati al centro sportivo dei bergamaschi per spingere i ragazzi di Gasperini nel periodo finale del campionato in un momento in cui si trovano a giocare per lo scudetto insieme ai nerazzurri di Inzaghi e al Napoli di Conte.