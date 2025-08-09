Atalanta travolta 4-0 dal Colonia: prima sconfitta prestagionale per la Dea

La seconda amichevole estiva dell’Atalanta in Germania finisce con un pesante 4-0 in favore del Colonia

Gianni Pampinella Redattore 9 agosto - 18:30

La seconda amichevole estiva dell’Atalanta in Germania finisce con un pesante 4-0 in favore del Colonia. I tedeschi, già in condizione atletica superiore, dominano il match dall’inizio alla fine, colpendo due legni e sfruttando al massimo gli errori della squadra di Juric.

Per la Dea è il primo ko della preparazione, dopo i successi contro Under 23, Lipsia e Monza. Il Colonia parte forte e nei primi 9 minuti centra due legni: prima Schmied di testa colpisce l’incrocio dei pali, poi un colpo di testa di Bellanova su cross avversario costringe Carnesecchi a una smanacciata sulla traversa, rischiando l’autogol.

Il vantaggio arriva al 26’: Kaminski ruba palla a Ederson e serve Thielmann, che con un numero in area batte Carnesecchi rasoterra. Sei minuti più tardi, altro pallone perso nella metà campo atalantina e raddoppio: Kaminski, servito da Sebulonsen, trova il destro vincente in area.

Il tris sfiorato da Lund di testa è negato da un grande intervento di Carnesecchi, ma al 58’ è ancora Thielmann a colpire, approfittando di una marcatura distratta e di Ederson fuori posizione. Il poker arriva dal dischetto, con Waldschmidt che trasforma un rigore concesso per una spinta in area dello stesso Ederson, lontanissimo dalla condizione migliore.