EDICOLA TS – L’Inter scatena Lautaro a Madrid. Il Milan rischia grosso

La prima pagina di Tuttosport di mercoledì 13 marzo apre con il terremoto in Casa Milan di ieri pomeriggio: "Il Milan rischia grosso. Guardia di Finanza in sede, nel mirino il passaggio di proprietà a RedBird: il sospetto della Procura è che Elliott abbia ancora il controllo della società. Figc e Uefa attendono gli atti. Dalla multa alla penalizzazione all'esclusione dalle coppe: ecco le possibili sanzioni. Il Milan: "Noi estranei, ma collaboreremo". Spazio in taglio alto anche per l'Inter, impegnata in Champions League: "L'Inter scatena Lautaro a Madrid"