[...] L'attaccante al fianco di Griezmann, Alvaro Morata, conosce le difese italiane e il Dna Inter in modo piuttosto approfondito, del resto una stagione fa è stato davvero a un passetto dal prendere casa a Milano: a Simeone è mancato tremendamente dal 1' a San Siro, mentre adesso da subito darà presenza fisica all'attacco spagnolo. Tra l'altro, i nerazzurri sono la seconda squadra più affrontata da Alvaro in carriera, in 14 precedenti 4 gol e 2 assist".

"Il pressing furioso che c'è da aspettarsi dai tre mediani, De Paul-Koke-Llorente, serve a recuperare palla in zona avanzata, così da evitare anche guai peggiori dietro. In una gara di prevedibili duelli, molto dipenderà poi da chi vincerà quelli sulle fasce: Molina proverà a far rimbalzare indietro Dimarco, per Samuel Lino uno scontro assai fisico con Dumfries.

[...] E se poi dovesse servire tutta l'artiglieria, il Cholo è pronto a far entrare pure Depay e Correa, con conseguente arretramento a centrocampo di Griezmann. Sarebbe la carta della disperazione in un assalto garibaldino alla fine, anche se nella chiamata alle armi della vigilia Simeone non ha voluto coinvolgere i tifosi".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.