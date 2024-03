Intervistato da Fulvio Collovati per Betway, Hansi Müller ha fatto il suo pronostico su Atletico Madrid-Inter, ritorno degli ottavi di Champions League. "L’Atletico è una squadra che non si stanca mai, come il suo allenatore. Ho molto rispetto per questa compagine. Però, l’Inter, anche fuori casa ha dimostrato di giocarsela. Vuole sempre il pallone e son convinto che i nerazzurri ce la faranno. Anzi, in questo momento, per me, sono i favoriti per la vittoria della Champions League".