Oggi è il compleanno di Djorkaeff e Veron: gli auguri dell’Inter

Classe, talento e deliziosi colpi di genio. Sono queste le caratteristiche che ha messo in campo Youri Djorkaeff nelle 127 presenze con l'Inter. L'ex attaccante compie oggi 56 anni. In nerazzurro si è contraddistinto anche per l'eleganza stilistica mostrata in tante delle sue reti messe a segno. Nel giorno del suo compleanno ripercorriamo la sua carriera in nerazzurro con alcune curiosità.