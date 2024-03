Diego Pablo Simeone pare aver sciolto gli ultimi dubbi di formazione in vista del match di stasera contro l'Inter: il suo Atletico Madrid scenderà in campo con uno speculare 3-5-2, con Griezmann e Morata in avanti. Il Mundo Deportivo pone la sua attenzione su Marcos Llorente: il prezioso jolly spagnolo giocherà in mezzo al campo, da mezz'ala, al fianco di Koke e De Paul.