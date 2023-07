Attacco, Inter già al lavoro. Ecco quando Inzaghi avrà il suo nuovo centravanti

Abbandonata la pista Lukaku, la dirigenza si è messa al lavoro per trovare un attaccante da 'regalare' a Simone Inzaghi

Impossibile ricucire, non ci sono i margini. Con ogni probabilità la finale di Istanbul potrebbe essere stata l'ultima gara di Romelu Lukaku con la maglia dell'Inter. Usiamo il condizionale perché il mercato, soprattutto negli ultimi anni, ha riservato sorprese pazzesche. Abbandonata la pista Lukaku, la dirigenza si è messa al lavoro per trovare un attaccante da 'regalare' a Simone Inzaghi, ma senza fretta come sottolinea la Gazzetta dello Sport.