Che ruolo avrà Mehdi Taremi nell’attacco dell’Inter per la stagione 2024/25. Il club nerazzurro ha già chiuso il colpo a 0 per rinforzare il reparto avanzato di Simone Inzaghi e calciomercato.com svela che “ai nastri di partenza della prossima stagione l'Inter si ritroverà con un Alexis Sanchez in meno e con un Mehdi Taremi in più per completare l'attacco ma il centravanti iraniano è un attaccante con caratteristiche molto più simili a quelle di Lautaro e di Arnautovic che non a quelle di Thuram.