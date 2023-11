Ex Inter, UFFICIALE: Attys rinnova il suo contratto con il Trento fino al 2025

Il centrocampista francese, classe 2001, è stato recentemente premiato come miglior calciatore dei trentini della scorsa stagione

Christopher Attys è arrivato a Trento nel gennaio del 2023 e con la maglia gialloblù ha collezionato in totale 30 presenze, 6 reti e 1 un assist. L’ottimo impatto avuto lo scorso anno, gli ha permesso di essere eletto come ‘Miglior giocatore del Trento per la stagione 2022/23’ al Galà del calcio Triveneto.