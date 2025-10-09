In un'intervista a CBF TV, il difensore dell'Inter raccolta la gioia della seconda convocazione in nazionale

Seconda convocazione con la nazionale brasiliana per Carlos Augusto. Il giocatore fa parte del gruppo che affronterà Corea del Sud e Giappone in amichevole. In un'intervista a CBF TV, il difensore dell'Inter ha analizzato gli avversari: "Sappiamo che la scuola asiatica è molto disciplinata tatticamente. Corrono e danno sempre il massimo su ogni pallone. Credo che queste saranno due partite molto difficili, anche se sono amichevoli, quindi dovremo dare il massimo, rappresentare il nostro Paese al meglio delle nostre capacità e uscirne sempre vincitori".

"È il sogno di ogni giocatore rappresentare sempre la nostra nazionale, e alla fine sono arrivato con Diniz. Poi sono stato via per un anno e mezzo e sto lavorando sodo per continuare a essere convocato. È fantastico avere questa fiducia; penso che sia il frutto del duro lavoro, quindi spero di dare sempre il massimo all'Inter e nella mia vita quotidiana qui per rappresentare al meglio il nostro Paese".

Carlos Augusto gioca in Italia dal 2020, nel corso degli anni, ha spiegato che l'esperienza nel campionato italiano lo ha aiutato ad affinare le sue capacità tattiche. "Sono passati ormai cinque anni. E rispetto ad altri campionati, penso che sia uno stile di calcio molto tattico. Prestiamo molta attenzione alla fase difensiva, al nostro posizionamento in campo. Questo finisce per aiutare il modo in cui giochiamo in campionato".

Carlos Augusto è alla ricerca di conquistare il suo spazio nella Nazionale e ha concorrenti di grande livello. Crede che la competizione per un posto nella squadra alzi il livello di tutti. “È una posizione, qui e nel mondo, difficile da trovare, e abbiamo molti giocatori di qualità. Penso che la competizione faccia bene a tutti. Aumentando la competizione tra di noi, è meglio per la Nazionale e per dare il nostro meglio”. All’Inter, gioca come terzino sinistro e come esterno sinistro, e crede che questa sua duttilità aumenti le sue possibilità di giocare sia nel club che nella Seleção.“La mia versatilità all'Inter mi aiuta molto. Coprendo più di una posizione, ho più opportunità e possibilità sia nella Nazionale che nel club. È una cosa positiva, e mi sto allenando molto per riuscire a svolgere bene entrambi i ruoli”.

(CBF)