EDICOLA / CdS: Missione big Rom, Ausilio a casa Chelsea per l’accordo

Il quotidiano parla di Londra come della città fulcro del mercato di tutte le big. E la Roma rilancia per Frattesi

Il Corriere dello Sport in edicola oggi parla del mercato dell'Inter e della "Missione Big Rom" con Ausilio a casa Chelsea che cerca l'accordo per Lukaku. "L'Inghilterra - aggiunge in prima pagina il quotidiano - diventa anche la base di altre operazioni. Giuntoli fissa il prezzo di Chiesa, Vlahovic e Zakaria. I Friedkin spingono per Scamacca e Pioli aspetta la firma di Pulisic".