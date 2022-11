Inter, fine della missione Mondiale per Ausilio. In Qatar è arrivato Baccin

Cambio della guardia: Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, ha terminato la sua missione Mondiale, e da domani sarà nuovamente a Milano per fare il punto sui tanti nomi segnati in agenda. Al suo posto in Qatar ci sarà il suo vice Dario Baccin, già arrivato e pronto a mettersi all'opera, come scrive La Gazzetta dello Sport: "La missione del d.s. Piero Ausilio in Qatar è finita, non quella dell'Inter. Domani il d.s. tornerà in Italia ma intanto a Doha è già arrivato il suo vice Baccin. Un avvicendamento previsto, per non lasciare nulla di intentato".