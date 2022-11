Austini: “Nè Mourinho né la Roma si stanno dimostrando all’altezza della Champions”

Le parole del giornalista: "Ci sono responsabilità dell’allenatore, alcuni giocatori non sono neanche migliorati"

Intervenuto ai microfoni di Teleradiostereo, Alessandro Austini , giornalista, ha parlato così della prima parte di stagione della Roma: "Ci sono responsabilità dell’allenatore, alcuni giocatori non sono neanche migliorati e anzi sono peggiorati. Questo gruppo ha limiti strutturali. Se anche la Roma vincesse la Coppa Italia, il campionato rimarrebbe. Quarto posto e Coppa Italia sarebbe trionfale, ma solo grazie al quarto posto.

Nè Mourinho né i giocatori si stanno dimostrando all’altezza della Champions. Sono convinto che non sia questa la strada per arrivare in Paradiso. La Conference ci ha distratto dalla realtà, ovvero che la Roma è lontana dalle posizioni di vertice. La Roma deve cambiare dalle fondamenta, la squadra va cambiata nei suoi interpreti strutturali".