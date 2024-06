Il gol di Trauner al 9' regala il vantaggio agli austriaci ma la Polonia reagisce e trova il pari al 30' con Piatek. Nella ripresa sale in cattedra Arnautovic che prima con un velo favorisce la conclusione vincente di Baumgartner al 66' per il 2-1 Austria e poi trasforma il rigore al 78', guadagnato per fallo di Szczesny su Sabitzer ben imbeccato proprio dall'attaccante nerazzurro.