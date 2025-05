"Comprendiamo ci siano delle difficolta', tanto e' vero che su una richiesta iniziale di biglietti si e' fatta una scrematura e i numeri sono notevolmente cambiati: da 1500 qua si parla di qualche centinaio. Quelli che sono rimasti fuori e non sono stati sfiorati dalle indagini non possono pagare per quello che hanno fatto gli altri".

Lo ha detto l'avvocato della Curva Nord, Mirko Perlino durante la manifestazione sotto la sede dell'Inter per protestare contro l'esclusione dalla trasferta a Monaco, in vista della sfida con il Pari's Saint Germain, in programma all'Allianz Arena il 31 maggio. "Chi ha sbagliato - ha ribadito Perlino - sta affrontando un processo. Gli altri hanno il diritto di vedere la partita come hanno visto le altre, che senso ha non fargli vedere la finale? La societa' sta facendo finta di niente e questo non e' giusto. Le agenzie hanno in mano i biglietti e li stanno rivendendo anche a tremila euro. Le proteste continueranno finche' il club non trovera' una soluzione", ha concluso il legale.