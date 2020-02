Baggio compie 53 anni, il messaggio dell’Inter: “Auguri Divin Codino”

Roberto Baggio compie 53 anni. L’ex giocatore ha indossato la maglia nerazzurro tra il 1998 e il 2000 regalando perle indimenticabili come è sempre successo ovunque sia andato. Sul sito della società nerazzurra arriva il messaggio di auguri per il Divin Codino: “La sua tecnica, eleganza e il suo temperamento gli hanno conferito la capacità di essere unico ed uno dei più forti calciatori italiani di sempre, amato da ogni tifoseria. Vincitore del Pallone d’Oro e del Fifa World Player nel 1993, indossa la maglia nerazzurra tra il 1998 e il 2000, collezionando complessivamente 59 presenze e 17 reti tra tutte le competizioni, alcune indimenticabili come Il gol al Real Madrid, la prodezza contro la Roma e la doppietta contro il Parma. Oggi il “Divin Codino” Roberto Baggio compie 53 anni e riceve gli auguri di FC Internazionale Milano e di tutti i tifosi interisti”.

(inter.it)