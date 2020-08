Bagni: “L’Inter non può accontentare Conte, risorse in calo per tutti. Allegri? Un vincente”

Secondo Salvatore Bagni, ex giocatore dell’Inter, non ci sarebbe margine per l’Inter e Antonio Conte di ricucire il rapporto. Ecco le sue parole ai microfoni di Adnkronos: “Mi sembra che sia molto difficile che domani si possa ricucire il rapporto tra Conte e l’Inter. Il tecnico si è esposto molto e ha indubbiamente messo in difficoltà la società. Aspettiamo il confronto con Zhang ma i margini mi sembrano pochi. Sicuramente ci sono molte cose che a Conte non vanno bene e immagino voglia una rivoluzione nell’area tecnica e l’acquisto di determinati giocatori ma credo sia difficile che la società lo possa accontentare in toto. Soprattutto sul mercato è difficile andare a prendere determinati giocatori che vogliono tutti soprattutto ora che le risorse stanno scemando un po’ per tutti”.

Sull’eventuale arrivo di Massimiliano Allegri ha aggiunto: “E’ stato un mio giocatore al Napoli quando ero direttore tecnico. Oltre a essere un grande allenatore, un vincente e per lui parlano i risultati sa farsi bene volere sia dalla società che dai giocatori perché ha un bel carattere. Ha una grande ironia e la battuta pronta per sdrammatizzare le situazioni più tese”.

