"Guarda, Ausilio e Marotta hanno costruito un'ottima squadra vendendo pedine importanti e prendendo a parametro zero gente egregia: Thuram, prima Chala, Acerbi e, ora, Zielinski e Taremi".

"Non faccio nomi, ma indico il reparto da fortificare: la difesa. Serve un grande centrale".

