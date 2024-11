Baiano: “Inter squadra da battere, hanno una rosa super. Per il Napoli…”

Intervenuto a Febbre a 90 su Vikonos Web Radio/Tv, Francesco Baiano ha parlato di Inter-Napoli , gara in programma domenica sera a San Siro. "Complicata, non perché si sia perso contro l’Atalanta. I nerazzurri sono campioni d’Italia, quindi sono la squadra da battere, hanno una rosa super".

"Sarà difficile per il Napoli ma allo stesso modo gli azzurri hanno tutto per portare a casa un risultato positivo cancellando la gara con l’Atalanta. Bisogna resettare e pensare subito all’Inter. Dopo le sconfitte il calcio ti dà l’opportunità di ripartire, sono convinto che il Napoli abbia le carte in regola per fare punti a Milano”.