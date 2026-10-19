EMPOLI, ITALY - MARCH 26: Jeff Ekhator of Italy U21 celebrates with teammates after scoring the team's third goal during the UEFA Under 21 EURO Qualifier match between Italy U21 and North Macedonia U21 at Stadio Carlo Castellani on March 26, 2026 in Empoli, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

"Perché i giovani non riescono ad emergere? Il problema sono i dirigenti, non i giovani. Non è la materia prima il problema, sono i dirigenti che hanno un loro modo di organizzare il calcio e fare le loro cose. Il mondo del calcio è in mano a delle persone la cui coscienza è in secondo piano, in primo c'è il guadagno e la visibilità".

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Lo ha detto il tecnico della nazionale under 21, Silvio Baldini a margine della cerimonia di consegna dei premi Scopigno e Pulici al Salone d'Onore del Coni. "Ci sono dei valori che non possono cambiare - ha aggiunto - quando i nostri dirigenti non si assumono le loro responsabilità con coscienza ci sarà sempre questo problema. Anche se voglio sottolineare il lavoro che ha fatto Viscidi, è stato un grande lavoro e ha portato tanti ragazzi a giocare in Serie A".