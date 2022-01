Bale, cifre astronomiche: ecco quanto il Real paga il gallese per ogni minuto giocato

Fin qui il gallese ha appena giocato 193 minuti con la maglia del Real Madrid

Nell'ultimo anno del suo contratto con il Real Madrid, Gareth Bale ha giocato solo tre partite in questa stagione, per un totale di 193 minuti. Il quotidiano spagnolo As ha fatto i conti con il suo stipendio e sottolinea quanto ha guadagnato il 32enne per ogni minuto in campo.

Il gallese, il cui stipendio annuo raggiunge i 17 milioni di euro, è costato 88.000 euro per ogni minuto di gioco in questa stagione. Di più: l'ultima volta che è sceso in campo risale al 28 agosto, gara del terzo turno del campionato spagnolo, vinta 1-0 dal Real Madrid. Bale è partito titolare ed è stato sostituito al 66'. Ancora una volta con un infortunio muscolare, Bale impiega più tempo a giocare per il suo paese (232') che per il Real Madrid (193), un fatto che spesso ha generato non poche polemiche in Spagna.